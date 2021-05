Seth Rogen wil geen kinderen: “Het klinkt niet leuk”

Seth, bekend van rollen in films als ‘Knocked Up’ en ‘This Is The End’, zou het ook jammer vinden om minder te kunnen werken als hij vader is. “Mensen vragen me wel eens: hoe komt het dat je zo veel doet? Het antwoord is dat ik geen kinderen heb. Ik heb niets anders te doen.”

Zijn vrouw actrice Lauren Miller, met wie hij in 2011 trouwde, denkt er hetzelfde over. “Ik denk dat ze nog minder graag kinderen wil dan ik. Ik zou vast wel over te halen zijn, maar zij wil het echt niet.”

Naakt films kijken

De Canadees-Amerikaanse acteur en zijn vrouw hebben ook veel te veel lol met zijn tweetjes. “Ik ken niemand die net zo veel geluk haalt uit zijn kinderen als dat wij halen uit het feit dat we geen kinderen hebben”, zei Seth lachend. “We liggen zaterdagochtenden in bed terwijl we joints roken en naakt films kijken. Dat zouden we niet kunnen doen als we kinderen hadden.”

Naast dat het Seth niet leuk lijkt, vindt hij dat er genoeg kinderen op de wereld zijn. “Als je kijkt naar de staat van onze planeet dan denk je toch niet: we hebben meer mensen nodig?”

