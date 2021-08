Selma Blair geeft hartverscheurende update over ziekte: “Ik maak plannen om dood te gaan”

CelebritiesSelma Blair (49) liet in oktober 2018 weten dat ze aan de chronische zenuwziekte MS lijdt, waarbij verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. De ‘Cruel Intentions’-actrice onderging een jaar later een riskante stamceltransplantatie. Maar nu heeft Selma te horen gekregen dat ze zich moet voorbereiden op haar dood.

Selma heeft de documentaire ‘Introducing, Selma Blair gemaakt om het proces van haar behandeling te delen. In de trailer zegt ze: “De opties waren op. Een stamceltransplantatie is het enige dat me zal helpen als er iets is. Ik kreeg te horen dat ik plannen moest maken om dood te gaan. Niet omdat ik MS heb, want ik vecht tegen MS.”

Selma, die ook bekend staat om haar rollen in ‘Legally Blonde’ en ‘The Sweetest Thing’, zei onlangs dat de documentaire, die in het najaar uitkomt, haar haar ‘eerste echte hoofdrol’ had gegeven. Al zou Selma’s moeder het volgens haar verafschuwen door haar dochters openheid over de ziekte.

Selma hoopt vooral dat haar documentaire mensen zal helpen over MS te leren en hen hoop te bieden. “Ik had de overtuiging dat ik dacht dat ik iets te delen had. Je blijft ramen openen of deuren sluiten en gereedschap vinden. Ik hoop dat mijn kleine leven iemand die het nodig heeft wat hoop of een lach of meer bewustzijn van onszelf geeft. Ik hoop ook dat de film laat zien dat MS varieert. Dat de sterke en zwakke punten van mensen variëren. Alle emoties van het leven maken genezing ook variabel. Voor ons allemaal” vertelt ze in Vanity Fair.

De regisseur van de film, Rachel Fleit, die ook een auto-immuunziekte heeft, vertelt hoe Selma zich als een actrice voelt in een bijrol. “Maar ze wordt een hoofdrolspeelster. Ze vindt een heel nieuw doel in haar leven; ze omarmt zichzelf volledig. Nu inspireert ze miljoenen. Ze heeft een enorm platform op sociale media... We zien het zo duidelijk: ze is gewoon zo’n ster.”

Arthur, het tienjarige zoontje van Blair, is volgens haar één van de redenen dat ze blijft vechten. “Dit is het. Het enige leven dat we krijgen. Mijn ziekte is geen tragedie en ik heb mezelf beloofd: ‘je gaat leven op een manier die een voorbeeld zal zijn voor jezelf en je zoon.’”

De documentaire zal in oktober worden uitgebracht op streamingdienst discovery+ en in een aantal bioscopen.

