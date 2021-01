Selena, het baasje van katje Lee, doet mee aan Miss Exclusive

CelebritiesSelena Ali (23), die vorig jaar in het nieuws kwam met de hetze rond katje Lee, dingt mee naar ’t kroontje van Miss Exclusive. In de hoop dat ze kan doorstoten naar de verkiezing van Miss Earth. “Als ik die titel win, wil ik alle scholen afgaan om jongeren toe te spreken”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Vorig jaar nam ze al deel aan Miss België, nu hoopt ze het meest exclusieve meisje van België te worden. Selena Ali, die net haar diploma psychologie op zak heeft en recent een lingeriezaak in Kapellen heeft overgenomen, is ambitieus. De Stabroekse zoekt in de eerste plaats de schijnwerpers op omdat ze aandacht wil vragen voor het milieu én voor de rechten van dieren.

“In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, draait het bij Miss Exclusive niet zozeer om uiterlijke schoonheid. De wedstrijd staat in het teken van de natuur”, legt Ali uit. “Voor de finale moeten we bijvoorbeeld een project uitwerken dat onze aarde beter maakt. Iets op grote schaal verwezenlijken waarmee we dingen in beweging zetten. Mooi, toch? En wat me vooral aanspreekt: de winnares mag ons land dit najaar vertegenwoordigen tijdens de Miss Earth-­verkiezing op de Filipijnen. Als ik die internationale titel in de wacht zou slepen, kan ik nog veel meer mensen sensibiliseren om zich in te zetten voor een betere planeet én voor het lot van kwetsbare dieren.”

Want daar is het Selena dus echt om te doen. “Ik ben me heel bewust van de milieuproblematiek. Ga ik wandelen, dan neem ik een plastic zak mee om alle afval onderweg op te ruimen. En ik werk ook al heel lang in een dierenopvang.”

Grote Dromen

Selena hoopt dus dat ze via haar deelname aan Miss Exclusive en hopelijk ook Miss Earth een belangrijke influencer kan worden. Momenteel heeft ze al zo’n 8.000 volgers op Instagram. “Als ik Miss Earth zou worden, dan wil ik alle scholen afgaan om jongeren toe te spreken, want zij bepalen de toekomst van onze aarde”, gaat Selena verder. “En ik wil grote bedrijven motiveren om hun productieprocessen milieuvriendelijker te maken door bijvoorbeeld geen plastic meer te gebruiken. Alle finalisten van Miss Earth hebben trouwens de opdracht om zich in te zetten voor het milieu en de bescherming van de aarde. Daarom gaan ze ook op reis naar Kreta om er te brainstormen over het klimaat.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Katje Lee

Sinds Selena vorig jaar een rel veroorzaakte omdat ze een katje meebracht uit Peru zonder dat het de verplichte quarantaine uitzat, beseft ze dat ze iets kan betekenen als dierenrechtenactiviste. “Ik weet dat een dierenleven voor veel mensen niets waard is. Gelukkig hebben er ook veel mensen mij gesteund om katje Lee te redden. Als miss hoop ik mij nog meer te kunnen inzetten voor de dierenbescherming wereldwijd.”

Als corona het toelaat, vindt de Miss Exclusive-verkiezing plaats op 18 april.

