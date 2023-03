Selena Gomez vraagt fans te stoppen met doodsbedreigingen en online haat aan het adres van Hailey Bieber

De bedreigingen hebben ongetwijfeld te maken met de relatie die Gomez en Justin Bieber in het verleden hadden. In 2018 werd er beweerd dat Hailey de zanger had afgesnoept van Selena. In mei datzelfde jaar brak Justin namelijk met de ‘Calm Down’-zangeres na een knipperlichtrelatie van zo'n tien jaar. Nog geen twee maanden na de breuk verloofden Justin en Hailey zich. In september stapte het koppel al in het huwelijksbootje. Daardoor beweren vele fans dat de ‘Peaches’-zanger en het topmodel een affaire hadden, tijdens de relatie van hem en Gomez. De zangeres lanceerde een maand na het huwelijk van de twee het nummer ‘Lose You to Love Me’, waarin ze het volgende zingt: “op twee maanden tijd heb je ons vervangen alsof het niks was.” Hailey beweert echter dat er geen sprake was van bedrog.