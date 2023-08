Selena Gomez verwijdert promobericht voor haar serie (na kritiek omwille van de Hollywoodstaking)

CelebritiesSelena Gomez (31) heeft op Instagram een bericht over haar serie ‘Only Murders in the Building’ verwijderd na kritische reacties van mensen die vonden dat zij de post niet had mogen delen te midden van de stakingen van scriptschrijvers en acteurs in de Verenigde Staten. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder vakblad ‘ Variety’.

Zangers en actrice Gomez speelt naast Martin Short en Steve Martin een hoofdrol in de serie, waarvan ze ook producent is. De actrice deelde een filmpje van zichzelf op de set van ‘Only Murders in the Building’, dat onder meer te zien is op streamingdiensten Disney+ en Hulu. Het derde seizoen is enkele weken geleden van start gegaan. Gomez zei zelf niets in haar bericht, maar tagde wel het officiële Instagram-account van de serie. De post haalde in 15 uur tijd meer dan 1,1 miljoen likes, voordat het bericht offline werd gehaald.

Staking

Het feit dat Gomez een filmpje deelde van een serie waar ze in te zien is, gaat in tegen de strenge regels van de stakende acteursvakbond SAG-AFTRA. Deze stellen dat leden hun werk tijdens de staking niet promoten door middel van interviews of berichten op social media. De vakbond wilde tegenover ‘Variety’ niet reageren op het nieuws.

De scenaristenvakbond WGA en acteursvakbond SAG-AFTRA staken samen in de hoop betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen bij de studio's en streamingdiensten. De scenaristen legden in mei het werk neer, in juli voeden de acteurs zich bij hen. De staking heeft de entertainmentindustrie in Los Angeles en New York grotendeels platgelegd. Alleen realityseries en documentaires mogen nog gemaak worden.

KIJK. Trailer ‘Only Murders in the Building’.

Lees ook: