Selena Gomez openhartig over haar nieuwe single: “Dit gaat níét over The Weeknd”

celebritiesZangeres Selena Gomez (31) bracht afgelopen vrijdag haar nieuwe nummer ‘Single Soon’ uit. Op sociale media ging de geruchtenmolen op volle toeren draaien. Haar fans schreven dat het nummer wel eens over haar ex Abel Tesfaye (33), ofwel The Weeknd, zou gaan.

‘Single Soon’ is nu al enkele dagen uit. Ondanks dat de plaat goed verkoopt, is dat niet waar de zangeres zich zorgen om maakt. Op een Instagrampost van een fan, die haar nieuwe nummer promoot, reageert ze dat ze haar hand gebroken heeft en dat ze een operatie moest ondergaan. Ze ging verder niet in op hoe ze haar hand brak of wanneer de operatie plaatsvond. Het is ook niet bekend of het om haar linker- of rechterhand gaat.

The Weeknd

Waar de fans zich meer zorgen om maken is of de nieuwe single wel degelijk zou gaan over The Weeknd. Entertainmentwebsite ‘Hollywood Life’ zette op Instagram een oude foto van Gomez en haar ex-vriend met bijschrift dat de nieuwe single van de zangeres “volgens haar fans” zou gaan over de romance met de zanger. Dat ontkent de zangeres stellig. “Het had niet meer onjuist kunnen zijn”, aldus Selena.

In het nieuwe nummer zingt Selena over het dumpen van haar partner. Moet ze dit via de telefoon doen of gewoon een briefje in zijn jaszak stoppen? Daardoor dachten fans dat het wel eens een autobiografisch nummer kon zijn over haar relatie met The Weeknd. Selena Gomez en Abel Tesfaye waren in 2017 tien maanden bij elkaar.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Selena Gomez deelt emotionele video uit muziekcarrière

LEES OOK: