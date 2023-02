Selena Gomez neemt afstand van sociale media na opgewaaide vete met Hailey Bieber: “Ik ben hier te oud voor”

CelebritiesSelena Gomez (30) heeft op TikTok aangekondigd dat ze een pauze neemt van sociale media. Die beslissing komt er nadat heel wat fans voor de zoveelste keer op rij speculeren over een vete tussen haar en Hailey Bieber: “Ik ben inmiddels 30, het is een beetje stom.”

Het vermeende ‘drama’ tussen Selena en Hailey begon donderdagochtend, toen op TikTok een video - van een hele tijd geleden - viraal ging waarin te zien is hoe Hailey haar vinger in haar mond steekt om te gebaren dat ze moet overgeven. Op het moment dat Hailey als grap het ‘kostgebaar’ maakt, gaat het gesprek over de muziek van Taylor Swift. Fans gaan in de comments van het virale clipje voluit in de aanval op Hailey. Ze noemen haar onder meer een “pestkop” en “gemene vrouw”.

(Lees verder onder de desbetreffende TikTokvideo.)

Ook Selena Gomez - die de beste vriendin is van Taylor Swift sinds 2008 - kon zich niet bedwingen om te reageren op het TikTokfilmpje en daarmee Swift te verdedigen: “Sorry, mijn beste vriendin blijft wel de beste hierin hoor.” Die reactie, zette fans dan weer aan om te speculeren dat er opnieuw onrust heerst tussen Hailey Bieber en Selena Gomez.

Gomez had namelijk jarenlang een knipperlichtrelatie met Justin Bieber, die in 2018 werd beëindigd. Slechts een paar maanden na hun breuk stapte Bieber in het huwelijksbootje met Hailey. Iets wat de fans ‘Diana versus Camilla’-gewijs niet kon bekoren. Jarenlang speculeren heel wat Selena-aanhangers dat Justin zou zijn vreemd gegaan en dat er onrust heerst tussen Hailey en Selena. In oktober 2022 kwam er dan eindelijk een reactie van de twee vrouwen door een foto te plaatsen waarop ze elkaar innig omhelzen. Daarmee poogden ze om alle geruchten de wereld uit te helpen. En dat werkte vrij goed. Tot nu dan.

(Lees verder onder de foto.)

Pauze van sociale media

Nu de geruchten opnieuw volop de ronde doen en Hailey en Selena wederom onder vuur liggen bij het publiek, heeft Selena aangekondigd dat ze weer even een stapje terug doet van sociale media. De ster, die nog maar net het record van meeste Instagramvolgers verbrak, verwijderde haar account op TikTok nadat ze in een live video zei: “Ik neem even afstand van sociale media. Want ik ben inmiddels 30 jaar en dit is allemaal een beetje dom. Ik ben hier echt te oud voor geworden.” Ze besloot: “Maar ik hou heel veel van jullie en zal jullie vroeg of laat weer terug zien. Nadat ik even een pauze heb genomen van alles.”

