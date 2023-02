Selena Gomez laat haar verleden bij Disney los: “Ik wil niet zijn wie ik was. Ik wil zijn wie ik ben”

CELEBRITIESSelena Gomez (30) heeft haar verleden met Disney een plaats kunnen geven. In haar tijd als kindster moest de Amerikaanse actrice goed opletten op wat ze deed en zei, omdat ze een rolmodel moest zijn. In een interview met ‘Vanity Fair’ vertelt ze openhartig over haar acteercarrière als kind en haar verleden bij Disney. “Ik legde mezelf op om het beste rolmodel te zijn.”

Gomez werd als kind wereldberoemd door te acteren in verschillende Disney-series. Soms vindt de actrice en zangeres, die onder meer in de populaire reeks ‘Wizards of Waverly Place’ speelde, het moeilijk om terug te denken aan die tijd. “Af en toe word ik getriggerd. Het is niet dat ik me schaam voor mijn verleden, het is gewoon dat ik zo hard heb gewerkt om mijn eigen weg te vinden. Ik wil niet zijn wie ik was. Ik wil zijn wie ik ben.” Vandaag wordt ze naar eigen zeggen “niet meer achtervolgd door het idee dat mensen haar altijd zouden associëren met Disney”. “Ik voel me bevrijd”, aldus Gomez.

In het interview onthulde ze dat er momenten waren in haar acteercarrière als kind waar ze haar mening niet kon uiten. “Ik was op geen enkele manier een wild kind. Ik werkte voor Disney, dus ik mocht bijvoorbeeld niet ‘What the hell’ zeggen in het bijzijn van iemand. Er waren ook dingen die ik mezelf oplegde om het beste rolmodel te zijn dat ik kon zijn.” Daardoor durfde ze naar eigen zeggen ook niet uit te komen voor haar mentale problemen. Ze was er gewend aan geraakt om zichzelf de mond te snoeren. “Ik was bang wat mensen zouden denken, of dat mensen me niet zouden accepteren. Nu denk ik dat je het beste rolmodel bent als je volledig eerlijk bent, ook over minder leuke dingen.”

Volledig scherm Selena Gomez toen ze Alex Russo speelde in 'Wizards of Waverly Place'. © Photo News

In haar documentaire ‘Selena Gomez: My Mind and Me’ vertelt de ‘Only Murders in the Building’-actrice openhartig over haar mentale gezondheidsproblemen. Hoewel Gomez zenuwachtig was om haar kwetsbare en eerlijke kant met de wereld te delen, zei ze dat de reacties op de prent heel bevrijdend aanvoelden. “Nu heb ik niet meer het gevoel dat ik tegen mensen lieg”, vertelde ze daarover. “Het is niet dat ik loog... Maar ik was bang voor wat mensen zouden denken van mij en dat ik geen jobs meer zou krijgen. Nu denk ik daar niet meer zo over. Ik begrijp dat als het niet goed voor me voelt, ik een stap terug moet doen en evalueren.”

