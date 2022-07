Selena Gomez is op haar dertigste helemaal klaar voor de ware: “Ik snak naar een relatie. Op dit moment is elke man oké voor mij”

Kleine meisjes worden snel groot. Zeker als je van jongs af aan voortdurend in de schijnwerpers staat, zoals ­Selena Gomez. De zangeres en actrice viert op 22 juli haar dertigste verjaardag. Een nieuwe mijlpaal in haar leven, en eentje waar ze enorm naar uitkijkt. “Ik hou ervan om op te groeien. Toen ik jonger was, was ik er bang voor. Ik dacht dat mijn leven er zo anders zou uitzien. Maar nu heb ik zoiets van: wauw. Ik geef niet meer om wat mensen over me te zeggen hebben en dat is geweldig.” Want de zangeres heeft in het verleden al heel wat kritiek moeten incasseren. Zeker over haar lichaam. “Ik krijg vaak te horen dat ik ‘te klein’ ben, terwijl anderen me dan weer ‘te groot’ vinden. Ook commentaren dat ik ‘te dun’ of ‘te dik’ ben, zie ik vaak passeren. Ik ben dan ook gestopt met me druk te maken over mijn gewicht. Ik ben perfect zoals ik ben. Ik heb het opgegeven om een ‘perfect lichaam’ te hebben. Het heeft lang geduurd voordat ik besefte dat ik gewoon mezelf moet zijn.” De actrice heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze het opgroeien in de schijnwerpers als benauwend heeft ervaren. Selena, die al sinds haar tiende in films en series van Disney speelt, zei eerder dat ze iedere dag bezig is aan haar zelfvertrouwen te werken. “Vanaf zo’n jonge leeftijd in de publieke belangstelling staan brengt veel druk met zich mee. Het is moeilijk om je op je gemak te voelen als iedereen constant commentaar geeft op hoe je eruitziet en wat je doet.”