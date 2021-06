Seksueel misbruik, financiële put en gesukkel met zijn lijf: waarom Brendan Fraser een decennium geleden van de radar verdween

We zullen het u maar vergeven als de naam Brendan Fraser - of zijn foto vanop de première van ‘No Sudden Move' - niet meteen een herinnering bij u oproept. De acteur was vooral populair rond de eeuwwisseling en verdween rond 2010 zo goed als volledig uit de schijnwerpers. Bovendien ruilde hij zijn afgetrainde sixpack in voor een weelderige buik. Door ouderdom, maar ook uit voorbereiding op z'n nieuwe rol in ‘The Whale’, van Darren Aronofsky. Daarin vertolkt hij Charlie, een eenzame man die van z'n familie vervreemdde toen hij uit de kast kwam. Nu ook z'n geliefde overleden is, probeert de man zijn verdriet weg te eten, waardoor hij al snel zo’n 270 kilogram weegt.