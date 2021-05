Seksspeeltjes zijn momenteel de hype in Hollywood: “Vroeger waren het parfums, maar tegenwoordig brengen celebs allemaal een eigen vibrator uit”

Celebrities Advocaat Michael Lohan na arrestatie: “Hij zou juist geprezen moeten worden”

26 april Michael Lohan (61), de vader van actrice Lindsay Lohan (34), is vrijdag volgens zijn advocaat ten onrechte opgepakt op verdenking van het binnenbrengen van verslaafden bij afkickklinieken in ruil voor geld. Dat laat de raadsman weten in een verklaring die in bezit is van entertainmentwebsite The Blast.