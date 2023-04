“Seks in een vliegtuig kan heel leuk zijn”: Christina Aguilera openhartig over haar seksleven

CELEBRITIESChristina Aguilera (42) heeft zich van haar meest openhartige kant laten zien. De Amerikaanse zangeres, die onlangs een collectie seksspeeltjes lanceerde, was woensdag te gast in de ‘Call Her Daddy’-podcast. Daar vertelde ze zonder schroom over haar seksleven: van het verliezen van haar maagdelijkheid tot het omarmen van haar seksualiteit. “Seksspeeltjes zijn echt belangrijk geworden voor mij.”

Aguilera vertelde niet specifiek hoe oud ze was toen ze haar maagdelijkheid verloor, maar volgens haar zou het “later zijn dan je zou denken”. De zangeres verwees daarbij naar ‘Dirrty’, haar sexy hit uit 2002. “Mensen gingen ervan uit dat iemand die danste in een bikini en een rode leren outfit wel seksueel ervaren zou zijn”, legde ze uit aan Alex Cooper, host van de ‘Call Her Daddy’-podcast. “Het is grappig dat ik deze persona had, want ik was waarschijnlijk de laatste persoon die mijn maagdelijkheid verloor.”

De popster verduidelijkte dat ze haar seksualiteit eerst zelf heeft omarmd. “Ik ben opgegroeid met zoveel meningen en ik dacht: ‘Ik ga niet volgens jouw regels spelen. Ik ga mezelf niet zien zoals jij me ziet.’ Mijn seksualiteit is van mij en iets moois. Als vrouwen moeten we ervoor zorgen dat we er prioriteit aan geven. Elke vrouw is anders en seksualiteit betekent voor iedereen iets anders.”

Sekspositief

In de jaren die volgden werd de vijfvoudig Grammy-winnares constant onder de loep nomen vanwege haar brutale sekspositieve benadering. Zo stond ze in de beginperiode van haar carrière om de haverklap in de roddelbladen. Maar toch hield ze vast aan haar standpunten. “Ik had zoiets van: ‘Ik moet liedjes maken die iets voor me betekenen. Ik ben onbevreesd en kan over alles praten. En daar hoort seks ook bij.” Ze vervolgde: “Ik voelde dat er veel schaamte en angst was rond het onderwerp. Maar ik wilde gewoon zijn wie ik was en een veilige ruimte creëren voor iedereen om zich goed te voelen en een gesprek te starten.”

Volledig scherm Christina Aguilera © REUTERS

Mile High Club

En ook Alex Cooper deinst niet weg van een open gesprek over seks. Ze staat bekend om de meest sappige details te bespreken met beroemdheden in haar ‘Call Her Daddy’-podcast. De host vroeg dan ook aan Aguilera wat haar favoriete manieren zijn om van seks te genieten. Aguilera zei dat het “van de stemming afhangt”, maar dat ze “houdt van ochtendseks en lepeltje-lepeltje”. “Ik zeg ook geen nee tegen een stomende douchesessie”, ging ze verder.

Daarnaast deed ze een bijzondere onthulling: de ‘Beautiful’-zangeres is namelijk een trots lid van de Mile High Club (seks in een vliegtuig, red.). “Seks in een vliegtuig kan heel leuk zijn,” zei ze. “We wachten wel tot andere passagiers aan het slapen zijn. En dan doen we het wel onder een deken”, lachte ze. “Ik kan niet geloven dat ik nog niet zo vaak ben betrapt.” Al heeft ze niet altijd een partner nodig. “Ik was ooit zo geil, dat ik mijn vibrator meenam in mijn handbagage.” Toch was het vliegtuig niet de wildste plaats waar Aguilera seks heeft gehad. “Ik heb het ook al gedaan in de muziekstudio. Ik stond een paar keer voorovergebogen over het soundboard. Dat was leuk.”

Seksspeeltjes

Wanneer Cooper vroeg wat de sleutel is tot geweldige seks, antwoordde de zangeres: “Je moet jezelf en je voorkeuren kennen en samen zijn met een partner die ook wil experimenteren. Je lichaam kennen is zo belangrijk. Daarom moet je eerst tijd doorbrengen met jezelf.” En dat Aguilera zelf nog regelmatig. “Seksspeeltjes zijn echt belangrijk geworden voor mij. Ze zorgen ervoor dat ik ook minder stress heb.” Aguilera lanceerde onlangs haar eigen seksspeeltjes onder het merk ‘PlayGround’. De ‘Candyman’-zangeres vertelde dat de prioriteit van het merk is “om voor vrouwen een gesprek te starten en hun seksualiteit te ontdekken.” Ze besloot: “Er is geen schaamte.”

