Security agent die viraal ging op TikTok bij Taylor Swift-concert nu ontslagen

Het verhaal van Calvin Denker ging afgelopen juni viraal op sociale media. Als fan van Taylor Swift besloot Denker een job als security agent aan te nemen, zodat hij gratis (en betaald) naar het concert van Swift in Minneapolis kon gaan. Maar een foto met zijn idool? Dat kon hij wel vergeten, want het was volgens zijn contract verboden om zich naar het podium te draaien of het publiek uit het oog te verliezen.

Toch kwam hij met een slim plan dat hij later deelde op TikTok: “Toen ik me realiseerde hoe dicht Taylor Swift bij me stond deelde ik kleine papiertjes uit aan de fans op de eerste rij waarop ik had geschreven dat ik mijn telefoon niet mocht pakken, maar dat als Taylor Swift vlak achter me kwam staan, ze een foto van me mochten maken en die naar mijn nummer mochten sms’en”, legt hij uit.

(lees verder onder de TikTok)

Maar onlangs nam het hele verhaal een zure wending: Denker werd immers ontslagen door zijn werkgever omwille van deze beelden. In een tweede TikTok-video legt hij uit hoe Best Crowd Management (zijn vorige werkgever) verbiedt om foto’s te maken met artiesten: “De personeelsmanager die me belde kon echter niet precies uitleggen wat ik fout had gedaan, omdat ik niets anders had gedaan dan om foto’s vragen. Ik heb nooit mijn eigen telefoon gepakt. En bovenal zorgde ik ervoor dat Taylor Swift veilig was en dat alle fans het naar hun zin hadden. Ik deed gewoon mijn werk”, klinkt het.

Bekijk de TikTok hier:

