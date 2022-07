Sebastian Stan in het oog van de storm nadat hij Pamela Anderson tagt op Instagram: “Respectloos”

Op Instagram bedankt Sebastian alle mensen die meewerkten aan de successerie. Maar het is vooral de laatste zin waardoor hij in een storm van kritiek terecht komt: “Ik hoop alleen maar dat dit kan helpen om het gesprek voort te zetten dat we hoopten aan het licht te brengen. En dat we er aan kunnen denken om ons aanzien tegenover Pamela Anderson en Tommy Lee te herzien. Niet alleen tegenover hen, maar ook tegenover de uitbuiting van elkaar” Daarbij tagt hij zowel Pamela als Tommy. Dat schiet in het verkeerde keelgat bij veel volgers, aangezien Anderson nooit haar toestemming gaf voor de reeks. Het zou bij haar een “traumatische ervaring” hebben opgeroepen. Daarom best respectloos, vinden velen.