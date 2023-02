Sean Penn gaf zijn Oscar uit schaamte aan Oekraïense president Zelensky: “Hij staat klaar om te smelten”

“De Oscar staat in het kantoor van Zelensky. Hij staat klaar om te laten smelten wanneer hij dat wil”, verklaart Penn. “Ik heb het beeldje weggeschonken omdat de Oscar een symbool is van geloof in de overwinning van Oekraïne in de oorlog en als symbolisch gebaar tussen twee vrienden.” Al was dat niet de enige reden. Toen de vorige editie van de Oscars plaatsvond, was de oorlog tussen Rusland en Oekraïne net begonnen. Penn had destijds gezegd dat hij het prestigieuze evenement zou boycotten als de organisatie achter de Academy Awards Zelensky geen belangrijk aandeel zou geven in de show. Ook verklaarde hij dat hij zijn Oscar in het openbaar zou smelten.

Uiteindelijk was er voor de Oekraïense president geen plek op de Oscars. “Maar wel voor Will Smith om op het podium een klap te geven aan Chris Rock", vertelt de Hollywoodacteur. “Ik schaamde me hier enorm voor. In plaats van een podium te geven aan het grootste symbool van film en de mensheid dat vandaag de dag leeft.” Tot enkele jaren geleden was Zelensky nog een acteur en komiek.

Superpower

Dat Penn de Oekraïense president steunt, bewijst hij niet alleen met het schenken van zijn Oscar voor beste acteur. Hij is momenteel op de Berlinale (Het Internationale Filmfestival van Berlijn, red.), waar hij zijn nieuwe documentaire ‘Superpower’ promoot. De prent gaat over het leiderschap van Zelensky en de moed van de Oekraïners na de Russische invasie. De Hollywoodacteur en zijn co-regisseur Aaron Kaufman begonnen in 2021 met filmen. Destijds was de grootschalige invasie van Oekraïne door Vladimir Poetin nog steeds een verre dreiging. Het regisseursduo reisde in februari 2022 naar Oekraïne en ontmoette president Zelensky voor het eerst. Het was de avond vlak voordat zijn land werd binnengevallen. Die nacht begonnen de raketten te vallen. Penn en Kaufman waren getuigen van het begin van de oorlog.

