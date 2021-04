Scott Rudin neemt na controverse afstand van al z'n projecten

Eerder deze maand publiceerde The Hollywood Reporter de getuigenissen van voormalige medewerkers van Rudin. Zij vertelden hoe de succesvolle producent - die maar liefst 150 Oscarnominaties op z'n naam heeft staan - met laptops naar hen gooide, regelmatig woede-uitbarstingen kreeg en hen op staande voet ontsloeg omdat ze een half uurtje werk moesten missen op doktersvoorschrift.

Dit weekend kondigde Rudin - jarenlang een van de machtigste mannen in Hollywood - al aan dat hij zijn werk op Broadway zou stilzetten. “Na een periode van reflectie heb ik besloten om een stapje terug te nemen bij deze Broadway-producties", klonk het in Variety. Nu heeft hij ook z'n andere projecten - in de film- en streamingwereld - stopgezet. “Ik heb erg veel spijt van de pijn die mijn gedrag heeft veroorzaakt", klonk het verder nog. “Ik neem deze beslissing met het engagement dat ik ga groeien en veranderen.”