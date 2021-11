Scott Disick aan het daten met ex Brooklyn Beckham

Disick had een tijdlang iets met Amalia Harlin (20), maar die relatie liep in september na een klein jaar op de klippen. In het najaar van 2017 bevestigde de realityster dat hij samen was met de toen 19-jarige Sofia Richie, de dochter van Lionel. De twee hadden drie jaar lang een knipperlichtrelatie.

De realityster staat bekend om zijn voorkeur voor jongere vrouwen, dat presentator Andy Cohen hem er naar vroeg tijdens een reüniespecial van ‘Keeping Up With The Kardashians’. “Iedereen begrijpt het verkeerd. Ik ga niet op zoek naar jonge meisjes, die vinden me gewoon altijd aantrekkelijk omdat ik er jong uitzie” verklaarde Scott toen.

Scott Disick en Kourtney Kardashian hadden bijna 10 jaar lang een van de meest besproken knipperlichtrelaties voordat ze er in 2015 definitief de brui aan gaven. Het ex-koppel heeft drie kinderen samen: Mason (11), Penelope (9) en Reign (6). Ondanks hun breuk bleef Scott altijd een prominente rol spelen in het leven van Kourtney. Zo gingen ze vaak samen met hun kinderen op vakantie en verscheen Scott nog regelmatig in afleveringen van ‘Keeping Up With The Kardashians’. Bovendien maakte Scott er nooit een geheim van dat hij nog hoop had op een nieuwe kans bij Kourtney: “Ik hou van je en ik ben klaar om met je te trouwen, hier en nu”, vertelde hij nog in februari in een aflevering van KUWTK. Maar dat plan lijkt nu definitief van de baan nu Kourtney zich onlangs verloofde met rocker Travis Barker.