Scooter Braun heeft spijt van rechtenruzie met Taylor Swift

“Ik heb er spijt van en het maakt me droevig dat Taylor zo reageerde op de deal”, zegt Scooter Braun in ‘Variety’. “Wat er allemaal gebeurd is, was erg verwarrend en niet gebaseerd op feiten. Ik weet niet wat voor een verhaal zij te horen kreeg. Ik vroeg haar verschillende keren om met me samen te zitten, maar dat weigerde ze. Ik bood aan om haar de catalogus terug te verkopen, maar haar team weigerde. Het is allemaal heel jammer. Open communicatie is belangrijk en kan leiden tot begrip. We hebben elkaar amper drie of vier keer ontmoet in het verleden, en toen waren al onze interacties erg vriendelijk. Ik vind haar een ongelofelijk getalenteerde artieste en ik wens haar enkel het beste."