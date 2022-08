Schuldenberg van Victoria Beckham loopt op tot 64 miljoen euro: “Dit is wat haar een identiteit geeft”

CELEBRITIES Hebben ze nu ruzie? Waarom Nicola Peltz geen Victoria Beck­ham-trouw­jurk droeg tijdens huwelijk met Brooklyn

Toen Nicole Peltz (27) in april in het huwelijksbootje met Brooklyn Beckham (23) stapte, deed ze dat niet in een trouwjurk van haar schoonmoeder en modeontwerpster Victoria Beckham (48). Wel in Valentino Haute Couture. De bewuste keuze van de jurk leidde tot geruchten dat het niet zo goed zou boteren tussen de twee. Nicola en Brooklyn spreken zich voor het eerst uit over de zogenaamde vete. “Iedereen in onze familie kan met elkaar overweg, wat heel goed is.”

11 augustus