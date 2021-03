Schrijver Larry McMurtry, Oscarwinnaar voor ‘Brokeback Mountain’, overleden

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Michael Jordan krijgt zijn enorme villa al 9 jaar niet verkocht

23 maart Slecht nieuws voor Michael Jordan. De 58-jarige superster kan nog steeds geen koper vinden voor zijn riante villa in Highland Park, in Chicago. Jordan woonde hier op het moment van zijn gloriedagen bij de Chicago Bulls, het basketbalteam waarmee hij maar liefst zes kampioenschappen wist te veroveren. Het huis staat inmiddels negen jaar te koop, maar er is nog steeds geen koper gevonden. De vraagprijs is al gezakt naar ‘slechts’ 12,4 miljoen euro.