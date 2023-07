Schrijfster ‘Fifty Shades of Grey’ getuigt over ‘oplichterssyndroom’: “Ik ben in therapie”

Wie E.L. James zegt, denkt automatisch aan de ‘Fifty Shades’-trilogie. De drie pikante boeken over de romance tussen Anastasia Steele en Christian Grey verkochten als zoete broodjes. Ze werden vertaald in 52 talen en werden zelfs omgevormd tot Hollywoodfilms met Dakota Johnson en Jamie Dornan in de hoofdrollen. En toch geeft het schrijfster E.L. James niet veel vertrouwen in haar eigen kunnen. “Ik verwachte zo’n succes niet”, zegt ze in ‘The Times’. “Ik ben er niet echt goed mee omgegaan. Ik kon niet slapen en was angstig, zeker toen de films uitkwamen. Het enige wat ik had gedaan was iets schrijven dat ik zelf wilde lezen: een erotische en leuke romance.” En ze bekent: “Ik heb last van het oplichterssyndroom.” Dat is een syndroom dat mensen het gevoel geeft dat ze hun succes niet verdienen en elk moment door de mand kunnen vallen als anderen ontdekken dat ze minder getalenteerd zijn dan eerst gedacht.