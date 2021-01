Schotse producer en dj SOPHIE (34) plots overleden

“Het is met groot verdriet dat we aankondigen dat artiest en producer SOPHIE deze ochtend om 04.00 uur na een ongeluk plotseling is overleden in Athene, waar ze woonde. Op dit moment is respect en privacy voor haar familie onze prioriteit”, stelt het officiële statement. Platenmaatschappij Transgressive Records voegt daar nog aan toe: “Tragisch genoeg is onze prachtige Sophie deze ochtend overleden, na een vreselijk ongeluk. Trouw aan haar spiritualiteit, was ze omhoog geklommen om naar de volle maan te kijken. Helaas gleed ze uit en viel ze. Ze zal voor altijd hier bij ons zijn.”

SOPHIE was bekend door haar vernieuwende muziekwerk voor artiesten als Madonna, Charli XCX, Lady Gaga en Flume. In 2019 kwam haar debuutalbum ‘Oil of Every Pearl's Un-Insides’ uit, waarmee ze genomineerd werd voor een Grammy Award. Ook werd ze gezien als transgender icoon. In 2018 vertelde ze daarover in Paper Magazine: “Trans zijn betekent dat je de controle neemt zodat je lichaam meer in lijn komt met je ziel. Zodat de twee niet langer tegen elkaar vechten en worstelen om te overleven. Het betekent dat je geen moeder en geen vader bent: je bent een individu die naar de wereld kijkt en de wereld aanvoelt."

Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen. "Sophie was een uitzinnig goede producer, een visionair, een referentie. Ik kan het niet geloven dat ze weg is. We moeten haar eren en haar blijven herinneren. Koester de pioniers”, schrijft Héloïse Létissier, zanger van Christine and the Queens.