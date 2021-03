Schilderij Ed Sheeran brengt zo'n 60.000 euro op voor goede doel

Celebrities Demi Lovato openhartig over haar seksuali­teit: “Met een vrouw voelt het gewoon beter”

11 maart Demi Lovato (28) heeft in een interview met Glamour openlijk verteld over haar breuk met Max Ehrich (29). Door haar verloving met de acteur te verbreken, heeft ze een beter beeld over haar eigen seksualiteit gekregen.