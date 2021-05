Scheiding van Arnold Schwarzenegger blijft aanslepen

CelebritiesArnold Schwarzenegger (73) en Heather Milligan (46) vormen al meer dan acht jaar een koppel, maar de psychotherapeute moet de acteur delen met nog een vrouw. De ‘Terminator' is op papier nog steeds getrouwd met zijn ex Maria Shriver (65). Er is nog steeds geen overeenkomst over hoe ze hun vermogen van 400 miljoen euro zullen verdelen.

Eind 2010 brak de hel los ten huize Schwarzenegger toen bekend raakte dat de acteur een buitenechtelijk kind had bij zijn huishoudster, Mildred Baena. Zijn echtgenote Maria pakte haar biezen zodra hij zijn misstap had toegegeven, maar probeerde tevergeefs later de brokken te lijmen. Uiteindelijk besloten de twee om te scheiden, al hebben ze nog een goede verstandhouding voor hun kinderen.

Sinds 2013 is Heather Milligan de vrouw naast Arnold Schwarzenegger, maar ze heeft de voormalige Governator niet voor zich alleen, want de scheiding met Maria is nog steeds niet afgerond. En de Oostenrijker lijkt er geen haast bij te hebben, meer zelfs, hij blokkeert nu zelfs de overeenkomst. In plaats van zijn op vierhonderd miljoen euro geschatte vermogen te verdelen, zou hij nu hebben aangeboden wat onroerend goed aan Maria over te dragen, waaronder enkele appartementen in Santa Monica. Ook wil hij Maria’s levenswerk, de foundation waarmee zij zich inzet voor de bestrijding van alzheimer bij vrouwen, blijven sponsoren.

Volledig scherm Arnold Schwarzenegger en zijn ex Maria Shriver © Ron Galella Collection via Getty

Of dit allemaal genoeg zal zijn om tot een oplossing te komen, is onduidelijk. Maar geen van beide partijen heeft duidelijke haast om snel alles te regelen. Ondertussen gaan er geruchten de ronde dat Maria een nieuwe relatie zou hebben met Matthew Dowd, de politieke adviseur die werkt voor Amerikaans president Joe Biden. Hoewel ze regelmatige samen gezien worden, ontkent de vrouw alles. Ze is naar eigen zeggen vrijgezel, maar officieel dus nog steeds getrouwd.

