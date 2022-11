Scheiding tussen Kim Kardashian en Kanye West is eindelijk rond: realityster krijgt maandelijks 800.000 dollar alimentatie

Kim Kardashian en Kanye West moesten het nog eens worden over de voogdij over hun vier kinderen, North (9), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (3), en over de verdeling van hun eigendommen. Volgens de scheidingsdocumenten, die het Amerikaanse ‘People’ kon inkijken, zullen de twee ex-geliefden de voogdij over hun kinderen delen. In praktijk zullen de kinderen wellicht vaker bij hun moeder zijn. De rapper moet op vlak van alimentatie wel diep in z’n zakken tasten. West moet zijn ex maandelijks 200.000 dollar (193.469 euro) per kind betalen. In totaal komt dit op 800.000 dollar (773.876 euro) per maand. Het bedrag moet ook op de eerste dag van de maand op de rekening van de realityster staan.

Helft van alle kosten

Daarnaast moet ‘Ye’ de helft van alle kosten betalen. Het gaat hier onder meer over rekeningen die met de opleidingen van de kinderen te maken hebben. Ook op medisch vlak en op vlak van beveiliging staat de Grammy-winnaar in voor de helft van alle kosten. West moet wel alleen maar alimentatie betalen voor zijn kinderen. De realityster vraagt geen geld van haar ex-man. En ook Kanye West zelf vraagt geen geld van zijn ex-vrouw.

Opvallend detail: wanneer Kim Kardashian en Kanye West het niet eens zijn over een kwestie wat betreft hun vier kinderen zullen ze hun toevlucht zoeken tot meditatie. Als één van beide partijen weigert om deel te nemen of niet komt opdagen, mag de andere partij beslissen over de zaak.

Op basis van prenup

Wat betreft hun eigendommen: deze zullen verdeeld worden op basis van hun prenup. De voormalige geliefden zullen wel nog bij elkaar in de buurt blijven wonen. Kim Kardashian krijgt in totaal vier huizen in Hidden Hills, Californië. Een van deze woningen ligt naast een eigendom dat voortaan toebehoort aan Kanye West. De realityster krijgt daarnaast ook een woning in Riverside, drie in Idaho en eentje in Malibu. De rapper krijgt op zijn beurt drie woningen in Calabasas, eentje in Malibu en eentje in Thousand Oaks. West mocht daarnaast ook nog zijn twee eigendommen in Wyoming houden. Ye heeft verder ook nog een huis in België en eentje in zijn thuisstad Chicago.

Volgens bronnen probeert de realityster al meer dan een jaar om het op een akkoord te gooien met de rapper. Aanvankelijk weigerde deze laatste echter om mee te werken aan de onderhandelingen. “Kims geduld werd op de proef gesteld, maar ze is altijd kalm gebleven en uiteindelijk is Kanye West bijgedraaid”, aldus een bron. Laura Wasser, de advocate van de realityster, zou een doorslaggevende rol gespeeld hebben in het hele proces. Kim Kardashian vroeg in februari 2021 - na een huwelijk van zo’n zeven jaar - de scheiding aan. Toen er in december nog geen einde in zicht was, vroeg de realityster wel aan de rechter om haar officieel single te verklaren, Nu, bijna twee jaar later, is de hele procedure eindelijk achter de rug.

