Scheiding tussen Christina Ricci en haar man loopt uit de hand: actrice vraagt nu ook contactverbod aan

Christina Ricci (40) en James Heerdegen gaven elkaar in 2013 het jawoord, maar de liefde tussen het koppel is duidelijk voorbij. In juli vroeg de 40-jarige Amerikaanse actrice al de scheiding aan, maar die dreigt nu serieus uit de hand te lopen.

Zes maanden na de aanvraag van de scheiding heeft Christina Ricci nu ook een contactverbod aangevraagd tegen haar man en cinematograaf James Heerdegen. Volgens de actrice zou Heerdegen haar namelijk fysiek mishandeld hebben. Een rechter ging alvast in op haar verzoek en de man moet nu steeds op 100 yards ofwel een dikke 90 meter van zijn vrouw en 6-jarig zoontje blijven.

In de aanvraag, die het Amerikaanse magazine People te pakken wist te krijgen, beweert Ricci dat haar man haar zowel mentaal als fysiek mishandelde en dit vaak voor de ogen van hun zoon. Het misbruik zou bovendien al in oktober 2013 begonnen te zijn, vlak nadat de actrice wist dat ze in verwachting was.

Vreesde voor haar leven

Over een familievakantie in Nieuw-Zeeland vertelde de ‘The Adams Family’-actrice bijvoorbeeld het volgende: “Ik voelde mij erg geïsoleerd en dacht dat hij in staat was om mij te vermoorden. Hij vertelde mij dat hij alleen medelijden voor mij kon hebben als ik in kleine stukken uiteengereten was.” Verder zei Ricci nog dat ze die nacht alle messen verborgen had en zich met hun zoontje Freddie in een aparte slaapkamer opgesloten had.

Quote Mij continu straffen en terrorise­ren was zijn enige doel. Ik was bang om ‘s nachts te gaan slapen Christina Ricci

In december 2019 zou Heerdegen haar ook op brutale wijze aangevallen hebben en toen de lockdown begon, werd het allemaal alleen maar erger. “Mij continu straffen en terroriseren was zijn enige doel. Ik was bang om ‘s nachts te gaan slapen”, aldus Christina Ricci. Verder vertelde de actrice nog in detail hoe haar man haar fysiek mishandelde. Op 25 juni achtervolgde hij haar bijvoorbeeld een hele dag door hun huis. “Hij schreeuwde tegen mij, hij spuwde op mij, gooide koffie en een stoel naar mij”, klinkt het. Hun 6-jarig zoontje was gedurende het hele voorval aanwezig. Op een gegeven moment vreesde ze ook dat Heerdegen hun zoon zou ontvoeren.

Ontkent in alle talen

Naast een contactverbod had de actrice nog een aantal andere eisen voor de rechter. Zo wil ze dat haar man moet verhuizen en dat hij hulp moet zoeken om zijn problemen onder controle te krijgen. Heerdegen zelf laat zich niet zo makkelijk doen en stelt dat zijn vrouw hun zoontje als pion gebruikt om hem zo te controleren en te straffen.

De andere beschuldigingen ontkent hij dan weer in alle talen. Zijn advocaat vertelt in een statement dat hij zijn vrouw nooit mishandeld heeft. “Mijn client stelt dat hij zijn vrouw nooit mishandeld heeft gedurende hun huwelijk.” Heerdegen beschuldigt op zijn beurt zijn vrouw dan weer van alcohol- en drugsmisbruik. Tevergeefs, zo blijkt, want de rechter in hun zaak lijkt duidelijk de kant van Christina Ricci te kiezen.

