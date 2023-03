Scheiding Reese Witherspoon en Jim Toth was te verwachten: “Ze hadden totaal geen romantiek meer”

CELEBRITIESAfgelopen vrijdag kondigde Reese Witherspoon (47) haar scheiding met Jim Toth (52) aan. De breuk tussen de twee zat er al even aan te komen, aangezien hun huwelijk van elf jaar platonisch was geworden. Dat vertellen verschillende bronnen aan ‘Page Six' en ‘The Sun’. “De vraag was nooit of ze zouden scheiden, maar wanneer ze zouden scheiden”.

Vrienden van het voormalige koppel zagen de breuk al van mijlenver aankomen. “De vraag was nooit of ze zouden scheiden, maar wanneer ze zouden scheiden", klinkt het resoluut. Sinds augustus 2021 ging het steeds slechter tussen de Amerikaanse actrice en haar man. Dichte bronnen verklaarden aan ‘The Sun’ dat Toth destijds in een midlifecrisis belandde en weg wilde van het Hollywoodleven van Witherspoon. Volgens een andere bron is er “geen groot schandaal of drama gebeurd”. “Reese en Jim hadden gewoon geen romantische gevoelens meer voor elkaar”, verklaart de bron aan ‘Page Six’. Op het einde van hun huwelijk “hadden ze totaal geen romantiek meer.”

Eén miljard dollar

Een andere bron vertelt dat het duo nog geen scheiding heeft aangevraagd. Wellicht omdat de scheiding een hoog prijskaartje telt: één miljard dollar. De twee zouden wel nog een goede verstandhouding hebben en “verder gaan als co-ouders voor hun kinderen.” Witherspoon en Toth delen een zoon Tennessee James (10). “Hun kind was het enige wat ze nog gemeenschappelijk hadden. Het stel is volledig uit elkaar gegroeid.”

Eerder getuigde een dichte bron van de twee over de breuk aan ‘People’: “Ze zijn echt beste vrienden en dit was een vriendschappelijke beslissing. Ze zijn toegewijd aan het co-ouderschap samen en willen investeren in hun hele gezin. Ze willen de grote verandering dan ook zo soepel mogelijk laten verlopen.”

Moeilijke beslissing

Withspoon en Toth maakten het nieuws afgelopen vrijdag bekend. “We hebben persoonlijk nieuws om te delen”, schreef Witherspoon op Instagram. “We hebben de moeilijke beslissing gemaakt om te scheiden. We hebben genoten van de geweldige jaren samen. We gaan verder met liefde, vriendelijkheid en wederzijds respect voor elkaar en voor alles wat we samen hebben meegemaakt”, klonk het. “Onze grootste prioriteit is onze zoon en ons gezin, terwijl we aan het volgend hoofdstuk van ons leven beginnen. Zulke zaken zijn nooit gemakkelijk en zeer persoonlijk. We vragen dan ook om onze privacy te respecteren.”

Witherspoon leerde Toth kennen op een feestje van een gemeenschappelijke vriend. De twee kondigden hun verloving aan in december 2010. In maart 2011 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze gaven elkaar het jawoord op de ranch van de Amerikaanse actrice in Ojai, Californië. Later verwelkomden ze een zoon: Tennessee James (10). Witherspoon deelt ook twee kinderen met ex-man Ryan Phillippe: dochter Ava (23) en zoon Deacon (19). “Jim is een ongelooflijke man, een geweldige organisator en een geweldige leider”, vertelde Witherspoon destijds aan ‘People’. “Hij weet hoe hij mensen bij elkaar moet krijgen. Hij is erg geduldig en grappig met de kinderen. En hij moedigt ze echt aan om de humor van het leven in te zien.”

