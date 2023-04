Schandaal in Engeland: agenten stuurden ‘walgelijke’ appjes over gehandicapte zoon realityster Katie Price

Het gaat om ‘gewone’ agenten en twee hoger geplaatste medewerkers. Het achttal werd donderdag al schuldig bevonden aan ernstig wangedrag vanwege de berichten, die seksistisch, racistisch, homofoob en transfoob waren. In de zesduizend appjes, verstuurd tussen 2016 en 2018, verheerlijkten de agenten bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen. De zeven mannen en één vrouw mogen nooit meer bij de politie werken, schrijft The Guardian.

Een van de agenten stuurde een bewerkte foto van Katie Price’ zoon Harvey (20) in de groep, waarbij hij op racistische toon zijn beperkingen belachelijk maakte. Harvey heeft het zogenoemde Prader-Willi-syndroom, een complexe aangeboren aandoening die leidt tot een tragere ontwikkeling. Hij heeft ook autisme en is deels blind.

De agent met de hoogste rang was nota bene het meest actief in de groep, schrijft BBC News. Deze Luke Thomas stuurde beledigende appjes over Harveys gewicht en noemde een beginnende vrouwelijke agent lelijk. Verder ‘grapte’ hij dat hij zijn hond ‘Adolf’ of ‘Auschwitz’ wilde noemen, of juist ‘Fred’ of ‘Ian’, naar zijn twee ‘favoriete kinderverkrachters en -moordenaars’.