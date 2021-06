Scarlett Johansson over seksualisering Black Widow: “Op dat moment voelde dat misschien als een compliment aan”

Het personage Black Widow heeft een heuse evolutie ondergaan. Iets minder lustobject, iets meer badass superheld. “Dat is zeker veranderd", zegt Scarlett Johansson nu in een interview met Collider. “We zijn weggegaan van die extreme seksualisatie van dat personage. Neem nu ‘Iron Man 2'. Dat was heel erg leuk en er zaten geweldige momenten in, maar het personage is zo geseksualiseerd. Er wordt over haar gepraat alsof ze een eigendom of een ding is. Een stuk vlees. Tony (een rol van Robert Downey Jr.) zegt bijvoorbeeld: ‘I want some’. En op een bepaald moment noemt hij haar een stuk vlees. Op dat moment voelde dat misschien als een compliment aan, want mijn manier van denken is veranderd. Toen gaven die opmerkingen me misschien wel een gevoel van zelfwaarde.”