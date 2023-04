Scarlett Johansson openhartig over het opvoeden van haar dochter Rose: “Ik had veel verdriet”

“Ik kan mij herinneren dat mijn dochter twee jaar was en toen dacht ik: “Dit is geweldig. Ik weet niet waarom iedereen klaagt””, begint de Amerikaanse actrice, die een kindje heeft met haar ex Romain Dauriac. “Pas toen Rose drie jaar werd, had ik door waar iedereen het over had. Het voelde toen alsof ik in een emotioneel gewelddadige relatie zat.” Ze legt uit: “Het is gewoon zo intens. Ik had veel verdriet. Peuters zijn voor geen enkele reden vatbaar. Ze hebben intense emotionele stemmingswisselingen en zijn bazig. Het is alsof alles wat je doet verkeerd is en dat maakt het heel moeilijk.” Inmiddels is Rose acht jaar oud en gaat het veel beter.