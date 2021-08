Scarlett Johansson in alle stilte bevallen van tweede kindje

Johansson heeft al een dochtertje van 6, dat luistert naar de naam Rose, uit haar vorige huwelijk met journalist Romain Dauriac (39). Nu is ze voor de tweede keer mama geworden. De gelukkige vader is komiek Colin Jost (39) met wie ze vorig jaar in het huwelijksbootje stapte. De twee vormen intussen zo’n vier jaar een koppel. Voor Jost is het het eerste kindje.