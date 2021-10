Scarlett Johansson en Disney treffen schikking in rechtszaak rond ‘Black Widow’

Wat de schikking precies inhoudt, werd niet bekendgemaakt. Maar Scarlett Johansson gaf wel aan dat ze tevreden was met de uitkomst. “Ik ben blij dat ik mijn ruzie met Disney heb bijgelegd", liet ze weten in een mededeling. “Ik ben ongelofelijk trots op het werk dat we de afgelopen jaren samen hebben gedaan en genoot erg van mijn creatieve relatie met het team. Ik kijk ernaar uit om ook in de komende jaren onze samenwerking verder te zetten." Alan Bergman van Disney voegde daaraan toe: “Ik ben erg tevreden dat we tot een wederzijdse overeenkomst zijn kunnen komen met Scarlett Johansson, wat betreft ‘Black Widow’. We waarderen haar bijdragen aan het Marvel Cinematic Universe en kijken uit naar een verdere samenwerking bij verschillende nieuwe projecten, waaronder ‘Disney’s Tower of Terror’.”

Streamingdienst promoten

Alle plooien gladgestreken dus. Al zag het er even naar uit dat het water tussen de actrice en Disney te diep geworden was voor een hereniging. Johansson beweerde in haar aanklacht dat haar gegarandeerd was dat haar nieuwe film ‘Black Widow’ exclusief in de bioscopen te zien zou zijn. Maar Disney kwam op die woorden terug en bracht de film tegelijkertijd op streamingdienst Disney+ uit. Daardoor zou Johansson een hoop inkomsten misgelopen zijn. “Waarom zou Disney honderden miljoenen dollars die ze in de bioscoop zouden kunnen verdienen, opzij laten liggen door de film uit te brengen in de bioscopen op een moment waarop de bioscoopmarkt ‘zwak' was?”, klonk het. “In plaats van een paar maanden te wachten zodat de markt zich kon herstellen? Die beslissing werd tenminste gedeeltelijk genomen omdat Disney de kans zag om de streamingdienst te promoten via deze film en via mevrouw Johansson."