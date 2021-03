Scarlett Johansson blikt terug op fouten uit het verleden: “Ik heb een carrière gemaakt uit controverse”

Johansson is binnenkort te zien in ‘Black Widow’, haar eigen superheldenfilm. Die komt na veel uitstel eindelijk in de zalen en tegelijkertijd op Disney+. Hoewel jong en oud uitkijken naar de prent, was er een periode waarin Scarlett minder graag gezien werd door het publiek. Zo verdedigde ze regisseur Woody Allen, die zijn dochter zou hebben misbruikt, en verklaarde ze dat ze nog steeds met hem wilde samenwerken. Daarnaast speelde ze de hoofdrol in ‘Ghost In The Shell’, gebaseerd op een animatiereeks waarin diezelfde rol eigenlijk voor een Aziatische vrouw weggelegd was. De filmmakers én Johansson worden dus beschuldigd van whitewashing; het fenomeen waarbij blanke acteurs personages vertolken die niet blank zijn. Vervolgens zegde ze toe om in de film ‘Rub and Tug’ een transgender-man te gaan spelen, terwijl ze dat zelf helemaal niet is. Na aanhoudende kritiek gaf ze haar rol wel terug. “Ik kies gewoon rollen die me aanspreken”, zei Scarlett daar destijds over. “En daar zie ik geen graten in."

In The Gentlewoman blikt ze nu terug op die keuzes. “Ik heb een carrière gebouwd op controverse”, geeft ze toe. “Ik heb overal een mening over, dat is gewoon wie ik ben. Dus ik heb toen gewoon gezegd wat ik dacht. Achteraf gezien was dat misschien niet zo slim. Als ik nu terugkijk denk ik ook: wow, toen was ik echt niet goed bezig. Maar het is voor iedereen moeilijk om toe te geven dat je fout zat. Zeker als dat zo publiekelijk moet. Ik ben ook maar een persoon, ik schaamde me.”

“Ik vind het ook oneerlijk dat ik als rolmodel voor de samenleving wordt gezien, gewoon omdat ik in de filmindustrie zit. Ik weet het ook niet beter dan een ander. Maar wat ik ook zeg of doe, er is altijd wel iets of iemand die er aanstoot aan neemt. Dat is vermoeiend, maar met momenten ook vernederend. Ik heb geen ‘politicus’ in me, ik kan geen dingen verbloemen of verzwijgen. Ik ben altijd mezelf gebleven en ik kan niet liegen over mijn gevoelens. Ik wil mezelf of mijn persoonlijkheid niet aanpassen voor het publieke oog. Zo kan ik niet leven. Dus de kans bestaat dat ik ooit nog wel eens iemand tegen de schenen schop”, bedenkt ze zich. “Ach, dan is het maar zo.”

