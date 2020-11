‘Say Yes To The Dress’-presentator Fred van Leer opgenomen in het ziekenhuis

Showbizz ‘Say Yes To The Dress’-presenta­tor Fred van Leer van slag na gelekte seksvideo: “Tijd nodig om te verwerken”

31 oktober Niet alleen bij ons worden bekende gezichten soms het slachtoffer van gelekte naaktbeelden: ook Nederland heeft nu een eigen gedupeerde ster. Presentator Fred van Leer, bekend van ‘Say Yes To The Dress Benelux’ op TLC, is slachtoffer geworden van een gelekt seksfilmpje. Hij reageerde vrijdagavond voor het eerst op alle ophef: “Ik heb tijd nodig om dit te verwerken.”