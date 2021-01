Saved by the Bell-ster Dustin Diamond in ziekenhuis

Veurne ‘Saved by the bell’ bracht in Annuntiata geld op voor Plan België. De Veurnse school heeft een eigen Plankindje

13 oktober ‘Saved by the bell’ is een symbolische actie die onderlijnt dat iedereen recht heeft op onderwijs. Ook in het Annuntiata-instituut in Veurne lieten ze op vraag van Studio Globo de schoolbel rinkelen. En dat bracht geld op.