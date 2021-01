‘Saved By The Bell’-acteur Dustin Diamond heeft kanker: “Chemotherapie is opgestart”

Een woordvoerder van Dustin laat aan TMZ weten dat de acteur gealarmeerd raakte toen hij een knobbel in z’n hals voelde. In het ziekenhuis bleek dat de kanker was uitgezaaid naar de rest van zijn lichaam. De artsen startten meteen met de behandeling. “Dustin zal later meer info geven over de ziekte en z’n strijd”, klinkt het in een statement. “Intussen vragen we om zijn privacy te respecteren.”

Diamond, die onlangs ook z’n moeder aan kanker verloor, is vooral bekend van z’n rol als nerd Screech in ‘Saved By The Bell’, de hitserie uit de jaren 90. Momenteel wordt een reboot van die sitcom uitgezonden op de Amerikaanse streamingservice Peacock. Dustin is het enige castlid uit de originele serie die daarin niet te zien is. Wellicht heeft dat te maken met het boek ‘Behind The Bell’ dat hij in 2009 lanceerde. Daarin gaf hij details over de sfeer achter de schermen. Hij liet zich daarbij nogal laatdunkend uit over zijn voormalige collega's. Later gaf hij toe dat veel van de verhalen niet waar of enorm overdreven waren.