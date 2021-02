Sarah Silverman en Perez Hilton zeggen na al die jaren eindelijk sorry tegen Britney Spears

Sarah Silverman heeft in 2007 een aantal opmerkingen gedaan waarvan ze nu erg veel spijt van heeft. “Ik wou dat ik het ongedaan kon maken”, laat ze weten. De comédienne had tijdens de MTV Video Music Awards een opmerking gemaakt over het optreden van Britney Spears (39). “Alles wat ze in haar leven gaat bereiken, heeft ze nu al bereikt”, zei Silverman over de toen nog maar 25-jarige zangeres. Daarnaast noemde ze de zonen van Britney Spears nog ‘de meest schattige vergissingen die je ooit zal zien’.

Na de release van de documentaire gingen de uitspraken van Sarah opnieuw viraal en kreeg ze ontzettend veel kritiek van enkele fans van de zangeres. Ondertussen heeft Silverman dan ook haar excuses aangeboden. “Ik wou dat ik het ongedaan kon maken, maar dat kan helaas niet. Maar jij zorgt er nu voor dat iedereen het kan zien, dus probeer je nu om vriendelijk of correct te zijn”, klinkt het op sociale media.

Beter laat dan nooit

Silverman is trouwens niet de enige die spijt heeft van haar uitspraken, want ondertussen heeft ook Perez Hilton zijn excuses aangeboden. Perez, een Amerikaanse blogger, heeft in het verleden heel wat zaken over de zangeres geschreven die allesbehalve aardig waren. Zo noemde hij haar niet alleen een slechte moeder, maar droeg hij kort na het overlijden van acteur Heath Ledger in 2008 een T-shirt met de tekst ‘Waarom kon het niet Britney geweest zijn?’ op. “Ik heb spijt van bijna alles wat ik over Britney heb gezegd. Gelukkig (of hopelijk) worden we meestal ouder en wijzer”, aldus Perez in een interview met ‘Good Morning Britain’.

Wie de documentaire ‘Framing Britney Spears’ nog niet gezien heeft, kan deze vanavond op televisie bekijken. ‘Telefacts NU’ zendt de veelbesproken docu over de popster namelijk integraal uit en dit om 21.50 uur. In de beruchte uitzending, gemaakt door The New York Times, vertellen vrienden, medewerkers en fans onder andere over hoe de zangeres onder de knoet gehouden wordt door vader Jamie.

