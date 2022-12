Sarah Michelle Gellar vond de set van ‘Buffy the Vampire Slayer’ een vreselijke werkplek: “Alle vrouwen werden tegen elkaar opgezet”

CelebritiesSarah Michelle Gellar (45) heeft zich in een nieuw interview uitgesproken over wat er zich allemaal afgespeeld heeft achter de schermen bij de serie ‘Buffy the Vampire Slayer’. Het gesprek komt er een jaar nadat Sarahs collega Charisma Carpenter (52) zwaar uithaalde naar Joss Whedon, de bedenker van de populaire reeks.

De Amerikaanse actrice heeft zich onder meer uitgesproken over het “vijandige” gedrag achter de schermen. Gellar beweert ook dat de vrouwen die meespeelden in de reeks “tegen elkaar opgezet werden”. “Uiteindelijk zat het in mijn hoofd dat het overal zo was. En dat als vrouwen het voor elkaar opnamen of als we bevriend werden, dat we te machtig werden en onderdrukt moesten worden.”

Uiteindelijk leerde Sarah Michelle Gellar echter dat het ook anders kon. Beetje bij beetje slaagden vrouwelijke actrices er namelijk in om een naam voor zichzelf te maken in de film- en televisiewereld. “Ondertussen heb ik de kans gekregen om niet alleen met meer vrouwen te werken, maar ook met meer mannen die vrouwen ondersteunen.” Ze vervolgt: “Ik besef nu hoe makkelijk het wel niet kan zijn.”

Machtsmisbruik

In het verleden heeft de ‘Buffy the Vampire Slayer’-actrice zich ook al uitgelaten over Joss Whedon, de bedenker van de reeks. Gellar zei dat ze trots was dat ze jarenlang in de reeks te zien was, maar dat het voor haar niet fijn is om gelinkt te worden aan Whedon. “Ik sta achter iedereen die in het verleden al te maken kreeg met een bepaalde vorm van misbruik en ben trots op hen omdat ze zich hebben uitgesproken.”

De uitspraak van de actrice kwam er destijds na een bericht van haar voormalige collega Charisma Carpenter. Carpenter beschuldigde de bedenker van de reeks op haar sociale media van “machtsmisbruik”. Ook zou hij haar “dik” genoemd hebben toen ze in verwachting was. “Joss Whedon heeft zijn macht bij talloze gelegenheden misbruikt”, aldus Charisma. “Hoewel hij zijn wangedrag amusant vond, diende het alleen maar om mijn faalangst te vergroten, me machteloos te maken en me te vervreemden van mijn leeftijdsgenoten.” Ze vervolgt: “De incidenten in kwestie veroorzaakten een chronische lichamelijke aandoening waar ik nog steeds last van heb.” Whedon zelf blijft de beschuldigingen aan zijn adres hardnekkig ontkennen.

