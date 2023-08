Sarah Jessica Parker nam katje Shoe uit 'And Just Like That ...' ook écht in huis

celebritiesSarah Jessica Parker (58) en haar man Matthew Broderick (61) hebben de kat geadopteerd die haar personage Carrie Bradshaw in de serie ‘And Just Like That...’, te bekijken op Streamz , ook adopteerde. Op Instagram deelde de actrice een foto van haar nieuwe harige aanwinst.

“Als hij bekend voorkomt, is dat omdat dat ook zo is. Achter de schermen is zijn naam Lotus”, schrijft Parker in het bijschrift van haar Instagrampost. Ze verwijst hiermee naar het rolletje dat het katje in de spin-off van ‘Sex and the City’ speelde. Hierin heette het kitten Shoe.

De actrice schrijft verder dat Lotus, net als zijn broertjes en zusjes, een botanische naam heeft gekregen nadat hij door een dierenorganisatie van straat was gered. Het kitten is in april officieel geadopteerd door Parker en Broderick. In mei 2022 nam het stel de katten Rémy en Smila al in huis.

Het asiel deelde extra details over Lotus op Facebook. “Sommige huisdieren krijgen echt spannende pleeggezinnen terwijl ze hier zijn bij de ‘Connecticut Humane Society’”, klinkt het. “Kleine Lotus mocht mee naar de set van ‘And Just Like That...’ met Sarah Jessica Parker in Manhattan! Heb je zijn schattige debuut gezien? En spoiler alert, Lotus vond de spotlights zo leuk dat hij heeft besloten om in de show te blijven!”, met als verwijzing naar zijn nieuwe thuis.

Volledig scherm Sarah Jessica Parker met kitten Shoe in 'And Just Like That...' © PhotoNews