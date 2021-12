Sarah Jessica Parker heeft het moeilijk met de beschuldigingen tegen Chris Noth: “Ze heeft het gevoel alsof ze iedereen teleurgesteld heeft”

CelebritiesSarah Jessica Parker (56) heeft zich samen met haar twee ‘SATC’-collega’s al eens uitgesproken over de beschuldigingen aan het adres van Chris Noth (67), maar volgens een bron is de ‘Sex and the City’-actrice “razend” over de hele situatie. Volgens de insider vreest SJP dat de hele heisa een negatief effect zal hebben op de cast en crew van de show.

Opgelet: dit artikel bevat spoilers over de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That...’

In de afgelopen twee weken werd Chris Noth, Mr. Big uit de reeks, door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Daarnaast spraken nog enkele andere vrouwen zich uit over het ongepaste gedrag van de acteur. Het Amerikaanse magazine Us Weekly schrijft nu dat Sarah Jessica Parker er “kapot van is”. Dat maakte een bron duidelijk in een interview met het tijdschrift. Volgens de insider heeft SJP namelijk het gevoel dat ze “iedereen teleurgesteld heeft”. “Ze is heel beschermend over Carrie Bradshaw. Daarnaast is ze razend omdat iedereen die betrokken is bij de show nu in een moeilijke positie zit.” De insider maakte ook nog duidelijk dat het geen geldkwestie is. “Het is haar erfgoed. Carrie stond altijd klaar om andere vrouwen te helpen en nu zijn er - onder haar toezicht - vrouwen die vertellen dat ze gekwetst geweest zijn.”

Teleurgesteld

“Ze neemt de kracht van Carrie Bradshaw heel serieus”, klinkt het verder nog. “Bij deze kracht komt ook enige verantwoordelijk kijken. Ze weet dat het met hem te maken heeft en niet met haar, maar ze heeft het gevoel dat ze iedereen teleurgesteld heeft.” Net zoals Sarah Jessica Parker is ook Chris Noth te zien in de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That…’. Zijn personage komt wel om het leven in de eerste aflevering van de show. Sinds de beschuldigingen opgedoken zijn, heeft Carrie het gevoel alsof er “twee mensen om het leven gekomen zijn.”

Chris Noth zelf ontkent dat hij de vrouwen in kwestie seksueel misbruikt heeft. Hij geeft wel toe dat hij met hen de lakens gedeeld heeft, maar volgens hem was er sprake van wederzijdse toestemming. De politie van Los Angeles maakte eerder ook bekend dat er momenteel geen onderzoek loopt tegen de acteur. Nieuws dat bevestigd werd door zijn advocaat Andrew Brettler. Hij maakte op zijn beurt duidelijk dat Noth “van plan is om mee te werken als er alsnog een onderzoek wordt opgestart”.

‘And Just Like That...’ is bij ons te zien op Streamz.

