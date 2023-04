Sarah Biasini opent expo over haar moeder Romy Schneider: “Ze liet ons zeer intieme brieven achter”

Celebrities Hayden Panettiere heeft nog steeds gevoelens voor ex-vriend, die werd gearres­teerd wegens huiselijk geweld

Hayden Panettiere (33) koestert nog steeds gevoelens voor haar ex-vriend Brian Hickerson (33). Dat heeft de actrice, die momenteel te zien is in horrorfilm ‘Scream 6', verteld in een interview met ‘The New York Times’. Een verrassende ontboezeming, want Panettiere verbrak hun relatie in 2021 na verschillende gevallen van huiselijk geweld. Hickerson kreeg zelfs een tijdje een straatverbod opgelegd.