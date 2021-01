Sandra Bekkari waarschuwt voor vals internetprofiel: “Nee, ik stuur geen vriendschapsverzoeken”

Celebrities Ex-vrien­din komt alweer met griezelig verhaal over Armie Hammer: “Hij bond mannequins vast in zijn kelder”

25 januari De verhalen die de ronde doen over de Amerikaanse acteur Armie Hammer (34) worden steeds vreemder. Van fantasieën over verkrachting en kannibalisme, tot verwonding van zijn partners. Paige Lorenze (22), één van zijn exen, komt met alweer een bizar weetje over de ‘Call Me By Your Name’-acteur: “Hij gebruikte mannequins om uit te dokteren hoe hij een vrouw moest vastbinden.”