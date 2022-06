Samantha komt terug in tweede seizoen van ‘Sex and the City’-vervolg ‘And Just Like That...’, maar hoe?

In welke vorm Samantha te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Kim Cattrall (65), die het personage eerder speelde in ‘Sex and the City’ en de twee films, bedankte voor de reboot en sloot eerder zelf uit mee te doen aan de tweede reeks. In het eerste seizoen krijgt Carrie (Sarah Jessica Parker) berichtjes van Samantha, maar is ze niet te zien.

Michael Patrick King verwacht dat Carrie en Samantha met elkaar zullen blijven sturen, maar wat verder de rol is van laatstgenoemde laat hij in het midden. “Een van mijn regels is dat ik dingen pas vertel als ze vast staan.” ‘And Just Like That..’. verscheen vorig jaar bijna twintig jaar na de originele serie, die liep van 1998 tot 2004. In 2008 en 2010 kwamen er ook twee films uit. Het eerste seizoen van de ‘Sex and the City’-sequel is bij ons te zien op Streamz.