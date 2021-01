Sam Smith zit op Tinder: “Ware liefde was niet te vinden op exclusieve datingapp Raya”

Celebrities Matthew - Marcel Lubbermans - Lewis kijkt niet graag naar de ‘Harry Pot­ter’-films

21 januari Matthew Lewis (31), die in de ‘Harry Potter’-saga de rol van Marcel Lubbermans speelde, heeft een opvallende uitspraak gedaan over de films. In een interview met The New York Times vertelt hij dat hij niet graag naar zijn acteerprestaties in de film kijkt. “Het is redelijk pijnlijk voor mij”, aldus de acteur.