Sam Smith werd van alle datingapps gegooid: “Ze dachten dat ik het niet was”

Celebrities Beyoncé onder vuur na omstreden optreden in Dubai: “Zij is helemaal geen bondgenoot!”

Beyoncé (41) ligt op de sociale media serieus onder vuur. De Amerikaanse zangeres trad afgelopen weekend op bij de opening van het hotel Atlantis The Royal in Dubai, haar eerste solo-optreden in vijf jaar tijd. Maar veel fans waren niet te spreken over de omstandigheden: er kwam veel kritiek op de vergoeding (van ruim 22,2 miljoen euro) die de zangeres kreeg voor het optreden, terwijl de mensenrechten in Dubai stevig onder druk blijven staan. “Beyoncé is helemaal geen bondgenoot van de LGBTQ+-beweging als ze optreedt in Dubai voor geld dat ze niet nodig heeft”, klonk de kritiek onder meer. De zangeres heeft nog niet gereageerd op de kritiek.

23 januari