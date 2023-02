Sam Smith uitgejouwd door vreemde vrouw: “Je bent een pedofiel en je hoort thuis in de hel”

Celebrities Zo verbonden dat ze op dezelfde wijze stierven: de onbreekba­re band tussen Hollywoodi­co­nen Ava Gardner en Gregory Peck

Hij was één van de meest geliefde sterren in Hollywood, die voor z’n rol in ‘To Kill a Mockingbird’ een Oscar won. Zij was een beeldschone actrice, die te kampen had met een slechte reputatie. En toch werden Gregory Peck en Ava Gardner beste vrienden. Ze vonden elkaar in hun verdriet om een moeilijke jeugd en hielpen elkaar door depressies en stormachtige huwelijken. Tot aan haar dood, in 1990. “Hij zag altijd weer dat verdrietige boerenmeisje dat haar vader zo miste.”