Sam Smith opnieuw onder vuur wegens opvallende outfits: “Walgelijk en satanisch”

“Sam Smith geeft een satanische show met veel seksuele verwijzingen. Die verschijnt op het podium in fetisjkleding, terwijl er kinderen in het publiek zitten. Dat kan echt niet”, klinkt het op Twitter. “De artiest is een walgelijke en kwaadaardige perverseling”. Maar daar zijn de fans van de ‘Unholy’-zanger het niet mee eens. “Je moet je niet onderdrukken, maar uitdrukken. Sam Smith is echt zichzelf”, stellen ze. Velen vinden dat de hevige kritiek op de weelderige outfits een uiting is van vetfobie en homofobie. “Het verzet tegen de artiest komt van mensen die niet willen dat anderen openlijk seksueel zijn, tenzij ze mager zijn. Als Sam Smith slank en hetero zou zijn, dan zou die niet belachelijk gemaakt worden”, beweert een fan van de superster.

Sam Smith kreeg in het verleden al vaak te maken met haatreacties. In een interview met Apple Music vertelde de artiest er openhartig over. “Dat mensen op straat tegen me schreeuwen is het moeilijkste. Er spuugde zelfs iemand naar me. Dat is bizar.” De populaire zanger vervolgde: “Wat ik er moeilijk aan vind, is dat het mij overkomt terwijl ik beroemd en een popster ben. Kun je je voorstellen hoe dat is voor anderen? Het is gewoon zo triest dat we in 2023 leven en het nog steeds gebeurt.”