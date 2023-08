Sam Smith heeft rol te pakken in ‘Sex and the City’-spin-of ‘And Just Like That’

Op Streamz verschijnt elke week een nieuwe aflevering. Smith is te zien in de tiende aflevering in de reeks van elf. ‘And Just Like That’ laat zien hoe de drie vriendinnen uit ‘Sex and the City’ het tegenwoordig doen, nu ze ruim in de vijftig zijn.

Ook actrice Kim Cattrall, die in ‘Sex and the City’ te zien was als Samantha Jones, zal in de laatste aflevering kort verschijnen. Zij had een vaste rol in ‘Sex and the City’, maar bedankte voor een vaste rol in ‘And Just Like That’.