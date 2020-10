Sam De Bruyn emotioneel over overleden oma: “Zij maakte de oorlog mee en vond die minder erg dan de eenzaamheid in het woonzorgcentrum”

Vlaanderen De vrijwilli­gers, de helden van de rusthuizen: “Als ze ons opnieuw nodig hebben, staan we meteen paraat”

16 oktober Yannick (27) was technisch werkloos als kok toen de eerste golf losbarstte. Als vrijwilliger ging hij aan de slag in een rusthuis in Kraainem. De 74-jarige Gabriël -diabetespatiënt nota bene- kan je al sinds maart elke dag terugvinden in het woonzorgcentrum in Rumbeke. Wij vonden er vijf, vrijwilligers die in maart ‘naar het front’ trokken en ook nu weer klaar staan om in de bres te springen. “Als het straks opnieuw gebeurt, twijfel ik geen minuut”, zegt oud-verpleegster Mieke (64) uit Zwijnaarde. Maak kennis met deze helden van de zorg.