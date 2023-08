Sam Asghari gaat niets verdienen aan biografie van Britney Spears

Vorige week raakte bekend dat Britney Spears en Sam Asghari na een huwelijk van veertien maanden gaan scheiden. Het model vroeg de scheiding aan wegens “onoverkomelijke verschillen”. De twee waren zes jaar samen. “Ik ga niet uitleggen waarom we uit elkaar gaan, want eerlijk gezegd gaat het niemand iets aan. Maar ik kon de pijn niet meer aan”, klonk het bij de zangeres op Instagram.

Volgens verschillende lokale media is Asghari nu uit op het fortuin van de popster, ondanks hun voorhuwelijkscontract. In het verleden gaf Spears veel geld uit aan privéjets en luxe vakanties voor haar man, die haar maandenlang alleen liet. En binnenkort stroomt er nog meer geld binnen bij Britney: ze krijgt namelijk 15 miljoen dollar voor haar onthullende memoires, ‘The Woman in Me’. Maar volgens een bron van ‘Page Six’ zal Asghari daarvan niet kunnen profiteren. “Britney en Sam hebben een volledig waterdicht huwelijkscontract. Hij krijgt in principe niets en al zeker niet van haar boek. Het is haar boek en de opbrengsten gaan volledig naar Britney.”

Geen aanpassingen

Enkele dagen na de scheiding probeerde de ‘Toxic’-zangeres nog aanpassingen door te voeren in haar boek. Aangezien de biografie al een tijdje klaar is voor publicatie, liet de uitgeverij het niet meer toe. Een paar weken geleden gaf Britney namelijk haar finale goedkeuring voor ‘The Woman in Me’. “Ze heeft haar rechten om zich er nog in te mengen permanent weggetekend”, klonk het bij een insider. In het boek zal dus niets te lezen staan over haar scheiding met Asghari.